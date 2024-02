Karol G uitgeroepen tot vrouw van het jaar

Zangeres Karol G is door muziekblad Billboard uitgeroepen tot vrouw van het jaar. De Colombiaanse krijgt de prijs tijdens de Billboard Women in Music Awards op woensdag 6 maart in Los Angeles uitgereikt. Karol G zal tijdens de ceremonie ook een optreden verzorgen.

Met haar “krachtige songteksten en inspirerende zelfvertrouwen” heeft Karol G wereldwijd voor een beweging voor vrouwen gezorgd, zegt Hannah Karp van Billboard. “De release van haar baanbrekende album Mañana Será Bonito heeft laten zien dat het een kracht is om rekening mee te houden in zowel de Engelse als de Spaanse hitlijsten.”

Karol G brak in 2021 door met haar album KG0516 en werd met Mañana Será Bonito de eerste vrouwelijke artiest die de Billboard 200 aanvoerde met een Spaanstalig album. Afgelopen zondag won de 32-jarige zangeres haar eerste Grammy. Eerdere winnaars van de Billboard Woman of the Year-prijs waren onder anderen Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift en vorig jaar Olivia Rodrigo.