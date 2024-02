Justin Timberlake geeft extra optreden in Nederland

Justin Timberlake geeft volgend jaar op 16 augustus een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanleiding voor de tweede show is de “overweldigende vraag naar kaarten”, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend.

De 43-jarige zanger staat nu op 15 en 16 augustus in de Amsterdamse concerthal. De shows zijn onderdeel van zijn The Forget Tomorrow World Tour. Tijdens de shows speelt Timberlake niet alleen zijn grootste hits maar ook nummers van zijn nieuwste album Everything I Thought It Was, dat op 15 maart verschijnt.

De kaartverkoop voor beide shows gaat vrijdag van start.