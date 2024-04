Julie Andrews ‘betrapt’ door groep verbaasde Japanners tijdens zingen Sound of Music

Julie Andrews is ooit door toeristen in Zwitserland betrapt op het zingen van The Sound of Music, het bekende lied uit de gelijknamige musicalfilm uit 1965. Dat vertelt de inmiddels 88-jarige actrice in de podcast Family Trips with the Meyers Brothers van talkshowhost Seth Meyers en zijn broer Josh.

Andrews vertelt dat ze een aantal concerten in Las Vegas en Londen op de planning had staan en zich daar in Zwitserland op voorbereidde. “Ik moest in vorm komen en mijn stem opwarmen”, zegt Andrews die een familiehuis in Zwitserland heeft. “Er liep daar nooit echt iemand, dus begon ik The Hills Are Alive vrij hard te zingen. Toen kwam ineens een hele groep verbaasde Japanse toeristen met hun camera’s vanachter de heuvel vandaan. Het was hilarisch, maar dat moment raakte me ook wel.”

Ingehuurd

Volgens Seth Meyers dachten de toeristen vast dat het niet om de echte Julie Andrews ging. “Niemand verwacht daar de echte Julie Andrews. Ze dachten vast: dat is gewoon iemand die ingehuurd is om daar te zingen.”

Beeld: Getty Images