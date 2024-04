Jon Bon Jovi over Livin’ on a Prayer: ‘Niet bijzonder’

Livin’ on a Prayer is onmiskenbaar een van de grootste hits van de Amerikaanse rockband Bon Jovi, maar leadzanger Jon Bon Jovi vond het lied in eerste instantie helemaal niet zo bijzonder. Dat zegt de 62-jarige artiest tegen tijdschrift People.

“Het was niet zo dat ik het lied niet wilde opnemen, maar ik was niet zo onder de indruk op de dag dat we het schreven”, zegt Bon Jovi over het nummer dat in 1986 verscheen. “Het waren eenvoudige melodieën. Maar toen het tot leven kwam in de studio, toen werd het lied wat het nu is.”

Bon Jovi had het dus aanvankelijk mis, geeft hij toe. “Het is nu natuurlijk een van onze bekendste nummers.”