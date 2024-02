Jessie J emotioneel: ‘Was altijd de kinderloze tante’

Jessie J is heel dankbaar dat ze niet meer de “kinderloze tante” is, maar nu ook zelf een kindje heeft. Op Instagram deelt de zangeres een foto waarop ze haar twee neefjes knuffelt.

“Ik moest huilen en mijn vader vroeg: wat is er, Jess?”, schrijft de 35-jarige zangeres bij de foto die zondag werd genomen. “Ik zei: ik was altijd de kinderloze tante. Ik vond het geweldig, maar ik wilde altijd mijn eigen kindje die ik niet hoefde achter te laten aan het eind van de dag.”

Jessie heeft naar eigen zeggen altijd gedroomd van zondagen zoals die met haar neefjes en een eigen kindje. “Toen knuffelden mijn twee neefjes me.”

Jessie J en haar vriend, basketballer Chanan Safir Colman, werden in mei 2023 voor het eerst ouders van zoontje Sky. De zangeres is altijd heel open geweest over haar moeite met zwanger worden.