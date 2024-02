Jennifer Lopez was nooit van plan opnieuw samen te komen met Ben Affleck

Jennifer Lopez (54) was “nooit van plan” om weer samen te komen met Ben Affleck (51). Dat zegt de zangeres in het Australische radioprogramma The Kyle and Jackie O Show.

Lopez moest “zichzelf leren kennen” nadat zij en Affleck zo’n twintig jaar geleden uit elkaar gingen. “Ik werd verliefd op de liefde van mijn leven, maar om wat voor redenen dan ook moesten we groeien en andere dingen doen.”

De acteur en Lopez “kregen kinderen met andere mensen en andere relaties”, vervolgde de actrice. “Maar in mijn hoofd had ik zoiets van: dat was denk ik de ware.”

Lopez en Affleck begonnen met daten in 2002. Eind dat jaar waren ze verloofd, maar in 2004 gingen de twee uit elkaar. In 2021 kwam het stel weer bij elkaar.