Jennifer Lopez kijkt uit naar shows met nieuwe album

Jennifer Lopez kan niet wachten om op te treden met haar nieuwe album This Is Me… Now. “Van alle albums die ik ooit heb gemaakt, heb ik het gevoel is dat deze echt klaar is voor het podium”, aldus de 54-jarige zangeres in de talkshow The Tonight Show With Jimmy Fallon.

“Het is helemaal klaar, alle choreografieën, alles is klaar voor gebruik”, aldus Lopez. “Ik ben uitgeput, maar ook erg enthousiast. Ik heb hier twee jaar aan gewerkt, dus het is iets groots voor mij en mijn hele team. We zijn allemaal in de wolken.”

Het nieuwe album van Lopez is vrijdag verschenen. De plaat is is geïnspireerd op haar eerdere plaat This Is Me… Then. Bij het album hoort ook een film. Eerder deelde Lopez al dat haar nieuwe album mogelijk ook haar laatste is.