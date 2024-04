Jason Derulo treedt dit jaar op in Groningen

Jason Derulo staat dit jaar op het podium van festival Hullabaloo in Groningen. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Ook DI-RECT komt optreden in het festival in het Stadspark in Groningen.

Derulo, onder meer bekend van nummers als In My Head en Whatcha Say, gaf eerder dit jaar al een optreden in Nederland. In februari speelde hij in Ahoy. De zanger zal op 7 september optreden tijdens Hullabaloo Festival. DI-RECT komt op 8 september in actie. Vorige week werd al bekend dat The Chainsmokers, Anouk en Joost Klein op Hullabaloo staan.

Dit jaar is het Groningse festival voor de eerste keer op twee dagen. De kaartverkoop gaat zaterdag van start.