Jane Seymour (72) heeft ‘beste seks van haar leven’ met partner John (73)

Actrice Jane Seymour heeft een beter seksleven dan ooit, schrijft ze in een essay voor Cosmopolitan. “De seks die ik nu heb is geweldig en meer gepassioneerd dan ik ooit heb ervaren omdat het is gebouwd op vertrouwen, liefde en ervaring”, schrijft de actrice, die al vier keer eerder is getrouwd.

Jane is nu samen met The Malibooz-muzikant John Zambetti (73) en dat klikt op meerdere fronten fenomenaal. “Ik ken mezelf en mijn lichaam, en John heeft ook één en ander meegemaakt – het is niet zoals vroeger. Je seksleven houdt niet op als je zestig bent. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar iemand die het bloed naar een specifiek lichaamsdeel laat stromen. Als je dat hebt gevonden, ben je een blij ei.”

‘Draaide nóóit om mij’

Nadat haar vierde huwelijk strandde, meerdere lange relaties stuk liepen en ze meerdere dates achter de rug had, kwam ze tot een openbaring. “Als ik met iemand samen was, verdween ik in die relatie. Daten ging voor mij om alles op de rit hebben: een carrière, een samengesteld gezin, het huwelijk, maar nooit over romantiek en het draaide nooit om míj.”

Privilege

Daar was Jane, moeder van vier kinderen, meer dan klaar mee, besloot ze een paar jaar geleden resoluut. “Na de laatste breuk was ik van plan single en alleen te blijven. Ik vertrok naar Griekenland en huurde een kleine jacht. Ik ging naar IJsland en beklom gletsjers.” En toen ontmoette ze John. “Toen wij elkaar voor het eerst tegenkwamen, zag hij iemand die zeer gelukkig was, alleen. Ik was op mijn allergelukkigst, omringd door vrienden en familie… John werd meteen blootgesteld aan wie ik echt ben. En ondanks mijn desinteresse in romantische betrekkingen, wist hij mij op waarde te schatten en herkende hij dat het een privilege is om mijn leven mee te maken. Ik liet hem binnen in mijn groep vertrouwelingen.”

In oktober vorig jaar maakten Jane en John officieel bekend dat ze een stel waren.

Nooit meer zwanger

En sindsdien hebben Jane en John de beste tijd – en seks – van hun leven. “Hoe ouder ik word, hoe meer seks is gebaseerd op emotionele intimiteit, gedeelde ups en downs in het leven, onze gevoelens, onze pleziertjes, ons verdriet, onze gedeelde passies, en verlangens.” En, ook niet onbelangrijk: “Met als bonus dat ik niet meer zwanger kan worden!”

Het rare is, vervolgt ze: “Ik heb het gevoel dat ik veel ervaring heb én tegelijkertijd zestien jaar oud ben. Ik ervaar echt dat seks en intimiteit op mijn leeftijd beter is dan het ooit is geweest. Ik meen het echt. En het was nodig om na mijn huwelijken lang vrijgezel te blijven om te leren dat ík mezelf niet weg hoef te cijferen om seks én romantiek te laten zegevieren.”

