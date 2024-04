Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli (83) overleden

Modeontwerper Roberto Cavalli is overleden. De 83-jarige Italiaan stierf in zijn woning in Florence na een lang ziekbed, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Cavalli, die een voorliefde had voor slangen- en andere dierenprints, begon zijn eigen modelabel in de jaren zestig. Hij werd pas later een grote naam dankzij zijn gebruik van bedrukt leer. Wereldberoemde sterren als Sophia Loren en Brigitte Bardot begonnen zijn creaties te dragen en ook in de generaties daarna bleef Cavalli populair in Hollywood, van Kim Kardashian tot Jennifer Lopez.

Paarse heli

De Italiaan pronkte met zijn Ferrari’s, stond bekend als sigarenroker en om zijn opengeknoopte overhemden, en bezat een paarse helikopter en Toscaanse wijngaard.

Onlangs opnieuw vader geworden

Cavalli trouwde twee keer en had zes kinderen. De laatste werd pas recent geboren. Vorig jaar maart werd bekend dat het 45 jaar jongere model Sandra Nilsson, met wie hij sinds 2014 samen was, een zoon had gekregen.