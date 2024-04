Hugh Grant treft schikking in privacyzaak met uitgever The Sun, maar baalt van zijn beslissing

Hugh Grant heeft een schikking getroffen in een rechtszaak tegen de uitgever van de Britse krant The Sun, maar eigenlijk wilde de Britse acteur helemaal niet schikken, schrijft hij in een reeks berichten op X. Grant had uitgever News Group Newspapers (NGN) aangeklaagd omdat die op een onrechtmatige manier informatie over hem zou hebben verkregen.

De acteur beschuldigde The Sun onder meer van het afluisteren van zijn telefoon en het inbreken in zijn huis. NGN ontkent de beschuldigingen. “Zoals gebruikelijk bij volledig onschuldige mensen, hebben ze me een enorme zak geld geboden om deze zaak uit de rechtszaal te houden”, schrijft Grant in zijn verklaring op X. Naar eigen zeggen wilde hij het geld niet accepteren of schikken. “Ik had graag gezien dat alle beschuldigingen die ze ontkennen in de rechtszaal worden beoordeeld”, aldus Grant.

Duur

De Notting Hill-acteur vervolgt dat er echter een kans bestaat dat hij de juridische kosten van beide partijen moet betalen als hij zijn zaak doorzet, en de rechtbank een schadevergoeding toekent die minder is dan het schikkingsvoorstel. “Mijn advocaten vertellen me dat dat precies is wat waarschijnlijk zou gebeuren. De advocaten van Rupert Murdoch zijn erg duur”, schrijft Grant. Mediamagnaat Murdoch was tot zijn pensioen voorzitter van News Corp, eigenaar van The Sun. “Zelfs als elke beschuldiging in de rechtbank wordt bewezen, zou het kunnen dat ik aansprakelijk ben voor zo’n 10 miljoen pond aan kosten. Ik ben bang dat ik daarvoor terugdeins.”

Lees ook: Acteur Hugh Grant overwoog opmerkelijke carrièremove

‘Geld stinkt’

De acteur voegde er in zijn verklaring aan toe dat het geld “stinkt”. Daarom is hij van plan het bedrag te schenken aan organisaties als Hacked Off. Die organisatie zet zich in voor strikter toezicht op de Britse pers.