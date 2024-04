Hint Billie Eilish op nieuw album?

Billie Eilish lijkt met een mysterieuze billboardcampagne te hinten op de release van een nieuwe plaat. In onder meer New York, Los Angeles en Sydney zijn de borden waargenomen, meldt website NME. Op sociale media delen fans afbeeldingen van de borden, waarop een symbool te zien is dat de zangeres vaker gebruikt.

De borden bestaan verder uit zinnen zonder context, zoals ‘Did I cross a line?’, ‘I try to live in black and white’ en ‘She’s the headlights I’m the deer’. Volgens fans lijkt het te gaan om zinnen uit liedteksten. De achtergrond van de plakkaten is blauw, de kleur die Eilish nu op haar socialmedia-accounts gebruikt als achtergrond.

Eilish bracht tot nu toe twee studioalbums uit. De laatste was Happier Than Ever in 2021. Ook toen werd de release via een geheimzinnige campagne aangekondigd. De 22-jarige zangeres liet in februari weten dat de opnames voor een nieuwe plaat zijn afgerond.