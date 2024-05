Hilary Duff bevallen van vierde kindje

Hilary Duff is voor de vierde keer moeder geworden. De 36-jarige actrice deelt op sociale media een foto van Townes Meadow Bair, haar nieuwe dochter.

“Nu weten we waarom we zo lang hebben moeten wachten”, schrijft Duff. “Omdat je je wangen nog moest perfectioneren!”

Het is het derde kind van Duff en haar man, ijshockeyer Matthew Koma , die sinds 2017 een relatie hebben. De twee leerden elkaar kennen toen ze samen aan Duffs album Breathe In, Breathe Out werkten. Zoon Luca heeft de actrice met haar ex-man Mike Comrie.