Hier is Jennifer Aniston ‘verschrikkelijk slecht’ in

Jennifer Aniston draait al aardig wat jaren mee in de entertainmentwereld, maar vindt het nog altijd moeilijk om auditie te doen voor nieuwe projecten. De 55-jarige actrice zegt tegen The Hollywood Reporter dat ze altijd al slecht geweest is in auditie doen.

Volgens Aniston sta je al 1-0 achter zodra je de auditieruimte binnenstapt. “Ik ben vreselijk slecht in auditie doen, dat ben ik altijd al geweest. Ik heb jarenlang in de bediening gelopen voordat ik eindelijk een rol kreeg in een reclamespotje. Als je al nerveus bent om auditie te doen, is het heel ongemakkelijk als ze roepen dat je met een volkomen vreemde moet gaan zoenen”, vindt de actrice.

De Amerikaanse heeft wel een suggestie om het ijs te breken tijdens audities. “Zet gewoon wat muziek op of zo.”