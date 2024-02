Graham Norton kondigt plotseling vertrek bij radioshow aan

Graham Norton verraste zaterdag de luisteraars van zijn weekendprogramma op Virgin Radio met het nieuws dat hij er na zondag mee stopt. De Ierse presentator was sinds 2021 op zaterdag en zondag te horen in de weekendshow van het station.

“Het is een wat andere show dan jullie gewend zijn, want ik heb een soort mededeling te doen. Ik stop met de weekends hier op Virgin Radio”, zei Norton. Hij verklaarde verder dat hij, met andere werkzaamheden meegerekend, al dertien jaar in het weekend werkt en nu zijn “weekends terug wil”.

Wel zal Norton “zo nu en dan” te horen blijven bij het radiostation, zei hij. In zijn verklaring stelde de presentator, die naast zijn radiowerk ook de BBC-talkshow The Graham Norton Show presenteert en jaarlijks voor die omroep het commentaar bij het Eurovisie Songfestival verzorgt, dat zijn “leven wat veranderd is”. Zo is hij boeken gaan schrijven, getrouwd en brengt hij veel tijd door in zijn thuisland Ierland.