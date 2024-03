Glenn Close onder het mes: viert 77ste verjaardag met gehavend gezicht

Glenn Close verscheen een dag voor haar 77ste verjaardag met blauwe plekken op haar gezicht op Instagram. De actrice moest onder het mes wegens een, zoals ze beschrijft, “kleine neusbreuk”, met een blauw gezicht als resultaat.

Maar dat mocht haar pret niet drukken. Ze trekt lekker een paar gekke bekken en vervolgt dat ze voelt dat het een “hele GOEDE dag” gaat worden. “Ik voel me net zo mooi als altijd.”

Taco-festijn

Een dag later is er dankzij een likje make-up en een hippe bril niets meer te zien van haar blauwe plekken. Stralend vertelt de jarige job dat het wederom een héle goede dag gaat worden, want ze gaat haar verjaardagstaart bakken (chocola) en later komt haar familie voor een heus “taco-festijn”.

Mislukte taart

Die taart mislukte faliekant, blijkt uit het videodagboek dat ze bijhield, maar natuurlijk laat Glenn zich niet kisten en werd het een onvergetelijk feestje. Later, vanuit bed en met een anti-rimpelsticker op haar voorhoofd, dankt ze iedereen voor de felicitaties en denkt ze terug aan, jawel, een héle goede dag.

Beeld: Getty Images