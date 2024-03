Gisele Bündchen over overspel relatie Tom Brady: ‘Dat is een leugen’

Gisele Bündchen is niet vreemdgegaan tijdens haar relatie met Tom Brady. Dat heeft het model gezegd in een interview met The New York Times.

“Dat is een leugen”, reageerde het model op de vraag over het gerucht. “Dit is iets wat veel vrouwen overkomt, wanneer ze de moed hebben om een ongezonde relatie te verbreken. Ze worden al snel als ontrouw bestempeld.”

Bündchen en voormalig Americanfootbalspeler Brady zijn in oktober 2022 gescheiden. Ze hebben drie kinderen samen. Inmiddels heeft Bündchen een nieuwe relatie met jiu-jitsu-trainer Joaquim Valente. “Dit is de eerste keer dat ik een relatie heb met iemand die eerst een vriend van me was”, aldus het model tegen de krant. “Het is heel anders, heel oprecht en heel transparant.”