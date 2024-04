‘Gaat Lady Gaga trouwen?’

Lady Gaga is gespot met een grote diamanten ring om haar vinger. Dit heeft bij veel fans en Amerikaanse media tot speculaties geleid over een mogelijke verloving met haar vriend Michael Polansky.

De 38-jarige Gaga werd zondag in Hollywood gefotografeerd met de ring om haar linker ringvinger, de traditionele plek voor verlovingsringen. “Gaat Lady Gaga trouwen?”, vragen veel Amerikaanse media zich af. De zangeres heeft nog niet op de geruchten gereageerd.

Gaga was al eerder in twee andere relaties verloofd, maar tot een bruiloft kwam het niet. Sinds 2019 is ze samen met Polansky.