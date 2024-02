Fran – The Nanny – Drescher kreeg gezondheidsklachten door acteursstaking

Fran Drescher heeft lichamelijke klachten gehad sinds de langdurige acteursstaking. Dat zegt de 66-jarige voorzitter van acteursvakbond SAG-AFTRA tegen Variety.

De “niet aflatende stress” zorgde voor een “helse verkoudheid”. Daarvan is de voormalige actrice, die vooral bekend werd van de serie The Nanny, inmiddels hersteld. Maar ook heeft Drescher te maken met een gescheurde meniscus. “Ik probeer een supervrouw te zijn, maar soms herinnert mijn lichaam me eraan dat ik dat niet ben.”

‘Ze zagen mij niet aankomen’

Toch is Drescher enorm blij met het akkoord met de filmstudio’s, dat afgelopen jaar gesloten werd. “Niemand had ooit verwacht dat we zouden weglopen met een deal van 1 miljard dollar,” zegt Drescher. “Dat hebben de CEO’s me zelf verteld. Ze zagen dit niet aankomen. Ze zagen mij niet aankomen.”

Met de uiteindelijk 118-dagen durende staking wilde de acteursvakbond onder meer betere beloningen en goede regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).