Flinke kritiek op Taylor Swift

Dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) heeft kritiek geuit op een dierentuinbezoek van Taylor Swift en haar vriend Travis Kelce in Australië. De zangeres en de Americanfootballspeler hebben donderdag samen een aantal uur doorgebracht in de Sydney Zoo.

Volgens PETA geeft het stel hiermee geen goed voorbeeld en zouden Swift en Kelce beter moeten nadenken over hoe dieren in dierentuinen worden behandeld. “Hoewel we maar al te goed de aantrekkingskracht begrijpen van het bekijken van wilde dieren in Australië, hoopt PETA dat als Taylor en Travis de volgende keer wilde dieren willen zien, ze hun tijd en geld besteden aan een plek waar dieren echt in vrijheid leven”, zegt Debbie Metzler van PETA tegen de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

Op foto’s is te zien hoe Swift en Kelce een kangoeroe voeren. PETA vindt dat je dieren niet moet voeren. Volgens de dierenrechtenorganisatie is het belangrijk om een gezonde afstand tot de dieren te bewaren.