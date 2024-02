Eminem maakt nieuwe documentaire over extreme fans

Eminem gaat een nieuwe documentaire produceren over de stancultuur. Dat meldt Variety. Stans, de term die de rapper bedacht in zijn gelijknamige nummer uit 2000 met Dido, zijn extreem fanatieke fans. In dat nummer rapt hij over een superfan die denkt dat hij een parasociale relatie met de artiest heeft.

De documentaire verkent de complexe relatie tussen roem en superfandom. De film zou een “onthullende, scherpe en ontwapenende persoonlijke reis in de wereld van superfandom” laten zien.

Eminem zal de documentaire coproduceren onder de naam Shady Films. Steven Leckart neemt de regie op zich. De releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de film wordt later dit jaar verwacht.