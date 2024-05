Eminem kondigt op Instagram ‘laatste kunstje’ aan: fans in de war

Eminem kondigt in een kort bericht op Instagram zijn “laatste kunstje” aan. Eerder maakte de rapper bekend dat hij komende zomer het album The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) uitbrengt.

In de afbeelding op Instagram is een screenshot te zien van een bericht aan “alle contacten” uit een telefoon. Daarbij staat “…en voor mijn laatste kunstje!”. In de reacties onder het bericht speculeren velen al dat het twaalfde album van Eminem ook zijn laatste zou zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marshall Mathers (@eminem)

Overlijdensadvertentie

Met het verschijnen van het album lijkt Eminem (51) in ieder geval afscheid te gaan nemen van zijn alter ego Slim Shady, dat sinds het album The Slim Shady LP uit 1999 vaak in zijn werk te horen was. Eminem plaatste zelfs een overlijdensadvertentie voor het personage in de Detroit Free Press, met de woorden: “Moge hij in het hiernamaals de vrede vinden die hij op aarde niet kon vinden”.