Ellen DeGeneres na verhalen over wangedrag: ik ben uit de showbusiness geschopt

Ellen DeGeneres heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. De voormalig talkshowhost en comedian is naar eigen zeggen “uit de showbusiness geschopt” nadat een aantal (ex-)medewerkers in 2021 had gezegd dat er een nare sfeer hing achter de schermen van haar show. Na de ophef stopte de presentatrice na negentien seizoenen met de Ellen DeGeneres Show, al nam ze die beslissing naar eigen zeggen omdat ze zin had in iets anders.

Door de beschuldigingen voelde DeGeneres (66) zich alsof ze “de meest gehate persoon uit de showbusiness” was, vertelde ze volgens Amerikaanse media tijdens een voorstelling van haar stand-upcomedyshow. “Die haat bleef lang aanhouden en ik probeerde het nieuws te vermijden”, blikte DeGeneres terug.

Lees ook: Ellen DeGeneres door het stof na ‘onacceptabel’ gedrag

Het zelfvertrouwen en ego van de comedian hadden onder de ophef te lijden, zei ze. “Er zijn zulke extremen in deze industrie, mensen houden van je en verafgoden je of ze haten je, en die mensen schreeuwen op de een of andere manier harder.”

Boetekleed

Met DeGeneres gaat het nu weer goed. “Het is moeilijk om te dansen als je aan het huilen bent, maar nu dans ik weer.”

De verhalen zorgden ervoor dat drie eindredacteuren werden ontslagen. Ook trok de presentatrice het boetekleed aan. De talkshow werd in 2022 voor het laatst uitgezonden.