Dua Lipa moet veel schrijven om met goede liedjes te komen

Dua Lipa moet “veel schrijven” om met goede liedjes te komen. Dat vertelde de 28-jarige Britse zangeres aan Vanity Fair.

“Als ik in het schrijfproces zit, komt de inspiratie vanzelf, denk ik. Ik heb zoveel gesprekken met andere artiesten en sommige mensen zeggen: als ik me niet geïnspireerd voel, neem ik gewoon een pauze of wat dan ook. En ik denk dat dat goed is.”

Voor de zangeres geldt echter dat ze moet schrijven om geïnspireerd te raken. “Voor mij geldt dat ik mezelf in een goed idee schrijf. Ik moet veel schrijven om het gevoel te krijgen dat ik op de plek kom waar ik wil zijn, dus ik geef mezelf niet echt de kans om niet geïnspireerd te raken.”