Dua Lipa komt op 3 mei met nieuw album

Zangeres Dua Lipa komt op 3 mei met een nieuwe plaat. De Britse ster had al eerder gehint op een nieuw album in 2024, maar de datum en titel waren nog niet bekend. De titel van de derde studioplaat is Radical Optimism, maakte zij woensdag bekend op Instagram.

Het album zal elf tracks bevatten. Het is haar eerste plaat sinds Future Nostalgia uit 2020. De zangeres deelt ook de cover van de plaat. Hierop ligt zij in het water, terwijl een haaienvin haar nadert.

Dua Lipa lanceerde de afgelopen maanden al twee singles van de plaat, Houdini en Training Season. Beide nummers belandden hoog in de hitlijsten. De zangeres is bekend van wereldhits als One Kiss, New Rules en Levitating. Recent scoorde ze nog een andere monsterhit met het nummer Dance The Night, dat te horen is in de Barbie-film.