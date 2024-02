Drake reageert op vermeende gelekte naaktvideo

Drake heeft kort gereageerd op de naaktvideo die van hem gelekt zou zijn. De rapper was dinsdagavond trending op X, omdat er een video rondgaat van een naakte man, waarvan mensen beweren dat het de Canadese rapper zou zijn.

Onlinestreamer Adin Ross vroeg zijn vriend Drake ernaar via een spraakbericht op Whatsapp, zo is te horen in zijn stream. “Ik ben nog steeds live, maar we waren die shit aan het kijken, en het is gestoord”, begint Ross zijn verhaal tegen Drake. “Je bent gezegend met je stem, met optreden, met wie je bent, met nummer 1 zijn. En dan heb je ook nog een fucking raket.”

Drake hield zijn reactie kort, maar hij reageerde wel. Volgens Ross antwoordde hij slechts met “een stuk of acht lachende emoji’s”.