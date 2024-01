Dolly Parton hoopt dat peetdochter Miley Cyrus alle Grammy’s wint

Dolly Parton hoopt dat haar peetdochter Miley Cyrus “alles wint” bij de uitreiking van de Grammy Awards. De 78-jarige Parton sprak in het tijdschrift People over haar band met Cyrus.

“Ze is mijn kleine schat”, zegt Parton over de 31-jarige Cyrus, die dit jaar zes keer is genomineerd voor een Grammy. De zangeres maakt kans met haar hit Flowers en het album Endless Summer Vacation. De prijzen worden op 4 februari uitgereikt.

Parton zegt in gedachten heel dicht bij haar peetdochter te zijn. “Ik weet dat ze nerveus en zenuwachtig is, dus ik hoop dat het goed met haar gaat”, besluit ze.