Dolly Parton brengt kookboek uit

Dolly Parton is een nieuwe weg ingeslagen. De 78-jarige countryzangeres heeft samen met haar zus Rachel Parton George een kookboek uitgebracht. Het boek draagt de titel Good Lookin’ Cookin.

In het boek delen de Parton-zussen hun favoriete recepten voor elk evenement gedurende het hele jaar. Daartoe behoren ook een aantal menu’s voor een etentje op Nieuwjaarsdag, Pasen, Kerstmis en Thanksgiving.

In een bericht op Instagram noemt Dolly haar zus Rachel “de beste kok” die ze kent. “Als je net als ons in elkaar zit, geloof je dat lekker eten het belangrijkste is, naast echte liefde.”