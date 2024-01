Documentaire over Céline Dion binnenkort te zien bij Prime Video

Amazon MGM Studios heeft de rechten voor een documentaire over Céline Dion (55) gekocht, waardoor deze op den duur bij Prime Video te zien zal zijn. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

I Am: Céline Dion staat onder regie van Irene Taylor, die voor een Oscar genomineerd is. De documentaire behandelt volgens een persbericht een belangrijke periode in het leven van “een van de meest erkende, gerespecteerde en succesvolle artiesten in de popmuziekgeschiedenis”. In de film wordt teruggekeken op de lange carrière van de Canadese zangeres, maar ook het heden speelt een rol, waarin haar gezondheid steeds verder achteruitgaat.

Stiff-personsyndroom

“De afgelopen jaren zijn een enorme uitdaging voor mij geweest”, zegt ze in het persbericht over de periode nadat bij haar de zeldzame neurologische aandoening stiff-personsyndroom werd geconstateerd. “Vanwege de reis van het ontdekken van mijn aandoening naar leren om ermee te leven en om te gaan, maar het mij niet te laten definiëren.”

“Nu ik mijn carrière als optredend artiest weer probeer op te pakken, realiseer ik mij hoeveel ik het gemist heb om mijn fans te zien”, zegt ze ook. “Tijdens deze afwezigheid besloot ik dat ik dit deel van mijn leven wilde vastleggen om bewustzijn te creëren over deze onbekende aandoening en om daarmee anderen te helpen die deze diagnose ook hebben gekregen.”