Dit zegt Rihanna over nieuwe album

Het nieuwe album van Rihanna “gaat geweldig” zijn. Dat zegt de 36-jarige zangeres in gesprek met het Amerikaanse tv-programma Extra. “Dat moet ook wel zo zijn, want het is de enige reden dat ik het nog niet heb uitgebracht”, aldus Rihanna.

Op haar nieuwe plaat moet de “groei” die Rihanna heeft doorgemaakt te horen zijn, vindt de artieste. “Als ik het niet voel en niet het gevoel heb dat het de evolutie die ik heb doorgemaakt goed weergeeft, dan is het nog niet goed.”

Rihanna’s laatste album, Anti, verscheen in 2016. De zangeres heeft de laatste jaren wel soundtracks voor films uitgebracht, maar geen nieuwe singles of albums.