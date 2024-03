Dit zegt Kate Hudson over schrijven eigen muziek

Kate Hudson noemt het schrijven van muziek voor haar debuutalbum “belangrijk en louterend”. Dat vertelt de actrice, die zich nu ook richt op een zangcarrière, tegen People.

“Het is echt leuk, ik heb er veel plezier van. Het schrijfproces was het belangrijkst en louterend voor me”, zegt Hudson tegen het Amerikaanse tijdschrift. “Ik schreef de liedjes, dus ze zijn erg persoonlijk. Ieder liedje is een andere uitdrukking van mezelf. Elk nummer voelt anders, maar natuurlijk erg authentiek voor mijzelf.”

In januari bracht Hudson haar debuutsingle uit, Talk About Love. Het nummer staat op het album dat later dit jaar verschijnt. Tot die tijd werkt de 44-jarige Hudson nog aan een paar videoclips van de nummers die ze heeft geschreven. “De kleding die ik draag in iedere clip is ook weer een andere uitdrukking van mezelf in deze liedjes”, zegt ze daarover. “Ik kan niet wachten tot ik het met iedereen kan delen.”