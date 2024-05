Dit vindt Meryl Streep belangrijker dan films kijken

Meryl Streep houdt enorm van films kijken. Maar ze maakt er de laatste jaren te weinig tijd voor. “Ik heb een enorm gezin, met vier kinderen en vijf kleinkinderen”, vertelde de 74-jarige ster op het festival van Cannes, waar ze dinsdag een ereprijs kreeg voor haar oeuvre.

“Er zitten maar zoveel uren in een dag. En ik heb inmiddels met zoveel mensen gewerkt. Iedere regisseur die ik moet zeggen dat ik zijn of haar nieuwste film niet heb gezien, vindt mij een asshole”, grapte zij woensdag tijdens een openbare Q&A. De drievoudig Oscarwinnares houdt van acteren, maar ze heeft buiten de set een “heel saai leven. Of nee, geen saai leven. Maar ik leid geen leven vol met buitensporige zaken”.

Streep blikte terug op de hoogtepunten in haar carrière, zoals Sophie’s Choice. De rol van een Joodse vrouw die in de oorlog moet kiezen wie van haar twee kinderen blijft leven, leverde haar een tweede Oscar op. “Het moment van de keuze draaiden we maar twee keer”, vertelde ze. “Op zo’n moment voel ik een zee van binnen. Ik denk aan helemaal niets en laat het gebeuren. Op de toneelschool heb ik zoveel verschillende docenten gehad: ik heb een enorme tas met technische opties als ik zo’n heftige scène moet spelen. Ik laat het gewoon gebeuren.”

Veel accenten

De Oscarwinnares is blij dat er de afgelopen halve eeuw veel veranderd is als het gaat om de positie van vrouwen in Hollywood. “Mensen zeggen vaak dat ze mij zo goed hebben onthouden in mijn eerste films”, stelt de actrice. “Maar dat snap ik, want er zat meestal maar één vrouw in die verhalen. Dat is nu wel anders. Ik vind het geweldig dat actrices als Reese Witherspoon en Nicole Kidman als producent meer films vanuit een vrouwelijk perspectief maken.”

De actrice staat bekend om haar gave om zich de gekste accenten foutloos eigen te maken. “Het is geen gimmick, maar het gaat om jezelf uitdagen, om het verbreden van je eigen pallet”, legt ze uit. “Ik ben van nature goed in observeren en nadoen. Ik hou ervan om vrouwen te spelen die ik zelf vooral niet ben. Als ik mijn hele leven alleen maar een vrouw uit New Jersey had gespeeld, had ik nu niet hier in Cannes gezeten.”