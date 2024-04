Dit doet Billie Eilish om zelfbeeld te verbeteren

Billie Eilish gebruikt masturbatie om een positiever beeld van zichzelf en haar lichaam te krijgen. In een interview met muziekblad Rolling Stone vertelt de 22-jarige zangeres dat zelfbevrediging een belangrijk onderdeel van haar leven is en haar echt heeft geholpen. “Mensen moeten vaker masturberen, man”, aldus Eilish. “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen”.

Eilish heeft naar eigen zeggen last van dysmorfofobie, een aandoening waarbij iemand een afwijkend beeld heeft van het eigen lichaam, ook wel ingebeelde lelijkheid genoemd. Om dit tegen te gaan doet ze graag aan zelfbevrediging voor de spiegel. “Het helpt ontzettend naar jezelf te kijken in de spiegel en te denken, ‘ik zie er heel goed uit’. Je kan zelf het licht dimmen, een specifieke outfit aandoen of een bepaalde positie innemen die flatterend is. Ik heb geleerd dat naar mezelf kijken en zien dat ik genot ervaar ontzettend helpt in mezelf liefhebben en accepteren. En om mezelf sterk en goed te voelen.”

De artiest heeft er geen problemen mee om een onderwerp als seks openlijk te bespreken. “Ik praat eigenlijk zo vaak als ik kan over seks. Het is letterlijk mijn favoriete onderwerp”, aldus Eilish. “Mensen vinden het zo ongemakkelijk om erover te praten en vinden het raar als vrouwen zich comfortabel voelen in hun seksualiteit en erover communiceren.” Volgens Eilish moet daar verandering in komen.

Op 17 mei komt het nieuwe album van Eilish uit. In een van de nummers vergelijkt ze seks met een vrouw met het verorberen van een maaltijd. Volgens haar is dat nummer erg belangrijk voor haar. “Ik ben al mijn hele leven verliefd op vrouwen, maar ik begreep het nog niet tot vorig jaar, toen ik besefte dat ik mijn gezicht in een vagina wilde hebben.”