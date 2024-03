Diana Ross komt weer naar Nederland

Diana Ross keert komende zomer terug naar Amsterdam. De zangeres, die deze week 80 jaar wordt, staat op zondag 11 augustus opnieuw in Ziggo Dome met haar Beautiful Love Performances – Legacy Tour. Concertorganisator MOJO meldt dat de kaartverkoop vrijdag begint via Ticketmaster.

Tijdens de tour laat Ross onder meer haar grootste hits horen, waaronder Ain’t No Mountain High Enough, Stop! In the Name of Love, I’m Coming Out en Reach Out and Touch. Ross stond afgelopen oktober ook al in de Amsterdamse concertzaal met deze tour, die ook wel The Music Legacy Tour 2024 wordt genoemd.

Veertig albums

Ross begon in de jaren 60 als leadzanger van de wereldberoemde groep The Supremes. Ross bracht bijna veertig albums uit.