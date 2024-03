Deze powervrouwen worden geëerd met eigen Barbie

Acht bekende vrouwen, onder wie zangeres Shania Twain en actrice Helen Mirren, krijgen een eigen Barbiepop. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart en de 65e verjaardag van Barbie op 9 maart voegt producent Mattel acht nieuwe poppen toe aan de Role Models-collectie. De poppen zijn niet te koop; van iedere pop is één exclusief exemplaar gemaakt.

Naast Twain en Mirren hebben ook actrice Viola Davis en zangeres Kylie Minogue een eigen pop gekregen. “Kijk nou naar Padam Barbie”, schreef Minogue op Instagram over haar pop, die gekleed is in dezelfde outfit als de zangeres draagt in de videoclip bij haar hit Padam Padam. “Kleine Kylie zou niet kunnen geloven dat dit echt gebeurt.”

Los van de vier bekende vrouwen uit de entertainmentindustrie hebben ook vier vrouwen uit andere disciplines een Barbie gekregen. Het gaat om de Mexicaanse regisseur Lila Avilés, de Braziliaanse contentcreator Maira Gomez, het Japanse model Nicole Fujita en de Iraans-Duitse comedian Enissa Amani. Eerder kregen onder anderen producer Shonda Rhimes en tennisster Naomi Osaka al een Barbie in de Role Models-collectie.

Bekijk hier de bijzondere poppen

Beeld: Instagram@kylieminogue