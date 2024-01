Deze angst heeft Adele onlangs overwonnen

Adele heeft jarenlang niet met de metro durven reizen. Maar afgelopen december heeft de 35-jarige zangeres haar angsten overwonnen en heeft ze met de metro gereisd. Dat vertelde Adele volgens meerdere media tijdens een van haar shows in Las Vegas.

“Ik heb niet echt met de metro gereisd sinds ik beroemd ben”, legde Adele uit. Reden daarvoor waren de aanslagen in de Londense metro in 2005, waarbij tientallen mensen stierven en nog eens honderden gewond raakten. “Het maakte me bang en claustrofobisch”, aldus de zangeres.

Tijdens haar meest recente kerstvakantie heeft Adele haar angsten overwonnen. Dat deed Adele omdat ze naar een feestje moest in Londen en de reistijd met de auto te lang was. “Dus ik moest de metro wel in”, vertelde Adele. Al met al is het haar heel erg meegevallen. “Ik was niet eens bang. Ik vond het geweldig, het deed me denken aan mijn tienerjaren.” Adele werd vergezeld door haar beveiligers en een paar vrienden.