Derrick-acteur Fritz Wepper (82) is overleden

De Duitse acteur Fritz Wepper is overleden. Wepper was onder meer bekend uit de serie Derrick, waarin hij tussen 1974 en 1998 de rol van inspecteur Harry Klein vertolkte. Wepper is 82 jaar geworden.

De vrouw van Wepper bevestigde de dood van haar man aan de Duitse tabloid Bild. De acteur stierf “vredig in zijn slaap” in een hospice in Opper-Beieren. In 2021 werd bekend dat de acteur huidkanker had. Afgelopen december werd hij in het ziekenhuis behandeld voor bloedvergiftiging.

281 afleveringen

Wepper brak in 1959 door met zijn rol in de anti-oorlogsfilm The Bridge. Later speelde hij ook in misdaadseries The Inspector en Derrick. In Derrick speelde hij 281 afleveringen lang de rechterhand van hoofdrolspeler Horst Tappert. Samen met zijn broer Elmar speelde Wepper in de tv-serie Zwei Brüder. Broer Elmar Wepper overleed in oktober 2023 op 79-jarige leeftijd.