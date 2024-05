Derde indringer in een week tegengehouden bij huis van Drake

De beveiligers van Drake hebben voor de derde keer deze week een indringer tegengehouden bij het huis van de rapper in Toronto. Volgens entertainmentsite TMZ probeerde een man zaterdag het terrein rond de woning binnen te komen.

Eerder deze week kregen beveiligers al te maken met twee soortgelijke situaties. Twee indringers werden aangehouden. Bij een van de incidenten raakte een beveiliger van de rapper gewond nadat werd geschoten.

Het is niet duidelijk waarom al drie keer is geprobeerd in te dringen bij Drake. Een ruzie van Drake en collega Kendrick Lamar is recent weer opgelaaid. De politie zei eerder deze week daarvan op de hoogte te zijn, maar zei niet of er een verband was.