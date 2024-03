Demi Lovato heeft nieuwe acteerklus te pakken: ‘Ongelofelijk project’

Demi Lovato is toegevoegd aan de cast van film Tow. Dat meldt filmwebsite Deadline vrijdag. Het is de eerste keer dat Lovato, vooral bekend als zangeres, een rol speelt in een dramafilm.

“Ik ben zo enthousiast om deel uit te maken van dit ongelooflijke project”, schrijft Lovato in een bericht op Instagram. Eerder was al bekend gemaakt dat Rose Byrne en Dominic Sessa in Tow spelen.

Tow gaat over het waargebeurde verhaal van Amanda Ogle, een dakloze vrouw uit Seattle. In de film is te zien hoe zij opklimt in de maatschappij. Ogle is zelf als producent betrokken bij het project.