Dé deur uit Titanic verkocht voor megabedrag

De roemruchte deur uit de slotscene van de film Titanic is maandag op een veiling verkocht voor 718.000 dollar. Dat melden Amerikaanse media. De deur, waarop de geliefden Jack en Rose in het ijskoude water afscheid nemen, was een van de pronkstukken van een veiling in Dallas, Texas.

De scene met de deur is een van de meest omstreden momenten uit het succesvolle en met Oscars overladen epos van regisseur James Cameron. De twee geliefden passen in de film niet samen op de deur. Om te voorkomen dat Rose (Kate Winslet) zal sterven, offert Jack (Leonardo DiCaprio) zich op en zinkt naar de bodem.

Ruimte voor Jack op de deur

Cameron testte twee jaar geleden voor een documentaire van National Geographic diverse theorieën van fans die stelden dat zij allebei hadden kunnen blijven leven. Cameron moest toen erkennen dat, onder heel specifieke omstandigheden, Jack en Rose allebei ongeschonden de ramp hadden kunnen overleven.

Meer bijzondere spullen

Andere beroemde attributen die tijdens de veiling van de hand gingen, waren de zweep van Indiana Jones (525.000 dollar), de bijl van Jack Nicholson uit The Shining (125.000 dollar) en het zwarte Spider-Man-pak van Tobey Maguire uit het derde deel in zijn reeks over de heroïsche spinnenman (ook 125.000 dollar).

Beeld: Getty Images