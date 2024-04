Daniel Radcliffe was doodsbang voor Alan Rickman: ‘Ik dacht, deze man haat me’

Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe was als tiener “doodsbang” voor zijn tegenspeler Alan Rickman, die in de filmreeks de intimiderende professor Sneep speelde. Dat zei Radcliffe in een aflevering van de podcast Happy Sad Confused.

“Ik was zo geïntimideerd door Alan Rickman. Hoe kan dat ook anders met die stem”, zei Radcliffe. De acteur had dat gevoel vooral bij de eerste drie films, die tussen 2001 en 2004 verschenen. Tijdens de opnames van die films was de nu 34-jarige acteur nog een jonge tiener. “Ik was doodsbang voor hem en dacht: deze man haat me”.

Warner Bros. Premiere Of “harry Potter And The Prisoner Of Azkaban”

‘Hij kwam naar elk toneelstuk’

Na enkele jaren kwam daar verandering in en kregen de twee acteurs een goede band. “Hij kwam naar elk toneelstuk dat ik deed toen hij nog leefde. Na afloop nam hij me mee uit en spraken we erover”, vertelde Radcliffe. Rickman overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd.

