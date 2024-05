Coldplay-zanger Chris Martin geeft lift aan fan in nood: ‘Wat een lieve man’

Chris Martin heeft een Coldplay-fan een lift naar een optreden van zijn band aangeboden. Dat blijkt uit een bericht en foto die de fan zelf plaatste op X.

“Dat moment waarop Chris Martin zag dat ik moeite had met lopen, zijn auto liet stoppen en me een lift gaf”, schrijft Saundra Glenn. “Onwaarschijnlijk geweldig. Ik kan niet geloven dat dit is gebeurd. Wat een lieve man. We hadden ook een leuk gesprek.” Bij het bericht is ook een selfie te zien, waarop de vrouw en de wereldberoemde zanger achterin een auto lachend in de camera kijken.

Artrose en een slechte heup

Glenn vertelde na afloop van haar avontuur aan de BBC dat ze last heeft van artrose en een slechte heup, waardoor ze moeilijk loopt. Op weg naar Radio 1’s Big Weekend in Londen zat ze even te rusten toen er ineens een Mercedes naast haar stopte waarin Martin bleek te zitten. “Toen we backstage aankwamen, liet hij me daar niet achter”, vertelt ze. “Hij zei: ‘Pak de golfkar en zorg ervoor dat Saundra haar bestemming bereikt. Dat hij zich bewust is van een handicap, dat is het. Hij is zo’n aardige man.”

Beeld: Getty Images