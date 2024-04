Céline Dion over gezondheid: ‘Moet leren leven met ziekte’

Céline Dion hoopt op “een wonder” zodat zij kan genezen van het zeldzame ‘stiff-person’-syndroom (SPS) waaraan zij lijdt. Dat zegt de 56-jarige zangeres in een interview met Vogue France. “Maar voor nu moet ik ermee leren leven”, aldus Dion.

Dion noemt het leven met SPS, een ongeneeslijke neurologische aandoening die spasmen veroorzaakt, “een hoop werk”. “Vijf dagen per week doe ik aan atletiek, fysieke en vocale therapie. Ik werk zowel aan mijn tenen als aan mijn knieën, kuiten, vingers, zang, stem…”

Toen de zangeres de diagnose SPS kreeg, gaf ze zichzelf daarvan de schuld. Ook ging Dion op zoek naar “waarom” haar dit overkwam. “Het leven geeft je geen antwoorden. Je moet het gewoon leven! Ik heb deze ziekte om een onbekende reden”, zegt Dion.

Twee keuzes

“Ik heb twee keuzes”, vervolgt de artieste. “Of ik train als een atleet en werk superhard, of het is voorbij. Ik heb gekozen om met heel mijn lichaam en heel mijn ziel, van top tot teen, te werken met een medisch team”, aldus Dion. “Ik wil mijn beste zelf zijn. Mijn doel is om de Eiffeltoren weer te zien! Ik weet dat niets mij zal tegenhouden.”

Vanaf 25 juni is bij Prime Video de documentaire I AM: CELINE DION te zien. Daarin geeft de Canadese zangeres een “rauwe en eerlijke blik achter de schermen”. In de docu deelt Dion onder meer hoe het is om met SPS te leven.