Camila Cabello openhartig over ontmaagding: ‘We bedreven echt de liefde’

Camila Cabello heeft het verliezen van haar maagdelijkheid ervaren als “prachtig”. Dat zei de 27-jarige zangeres in de podcast Armchair Expert.

In die podcast deelde Cabello dat ze voor het eerst seks had toen ze 20 jaar was, met haar toenmalige vriend Matthew Hussey. “Dat was mijn eerste relatie”, aldus Cabello. “Het was een beetje laat voor mijn eerste keer.”

Eenzaam

Cabello zei dat ze zich “eenzaam” voelde voor haar relatie met Hussey, omdat ze in haar tienerjaren geen romantische relatie had. Over hun eerste keer zei ze: “We bedreven echt de liefde. Het was prachtig.”

Perfecte relatie

De twee gingen in 2019 na twee jaar daten uit elkaar. “Hij is echt een geweldig persoon. Het was een perfecte relatie”, blikte Cabello terug.