Calvin Harris wil voor zijn vijftigste stoppen als dj

Calvin Harris denkt niet dat hij over tien jaar nog actief is als dj. De Schotse dj en producent vierde in januari zijn veertigste verjaardag en verwacht niet dat hij nog op zijn vijftigste achter de draaitafels staat, zei hij onlangs tegen radiozender Capital Dance.

“Ik heb altijd gezegd dat ik mezelf niet zie dj’en na mijn vijftigste”, legt Harris uit. In de toekomst wil hij wel verder in de muziekwereld, maar dan buiten de spotlights. “Ik denk dat ik het liefst in de studio liedjes zou maken. Ik denk dat daar het grootste deel van mijn talent ligt. Dus ik zou graag de platen van anderen goed willen laten klinken”, aldus Harris.

De Schotse dj scoorde in het verleden wereldwijd hits met nummers als We Found Love, Summer en Blame.