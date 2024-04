Bruce Springsteen werkt mee aan film over zichzelf

Bruce Springsteen en zijn manager Jon Landau werken mee aan de film over de zanger, die gaat over het album Nebraska uit 1982. De opnames beginnen dit najaar, meldt de Amerikaanse cultuur- en entertainmentwebsite Variety.

Eerder werd bekend dat The Bear-acteur Jeremy Allen White gesprekken voert over het vertolken van de rol van Springsteen. Scott Cooper schrijft en regisseert de film, meldt Variety.

“Samenwerken met Bruce Springsteen, een inspirerende en onvergelijkbare kunstenaar die zoveel betekent voor velen, is een unieke eer”, zegt David Greenbaum, directeur van Disney Live Action en 20th Century Studios. “De diepe authenticiteit van zijn verhaal is in goede handen bij mijn vriend Scott Cooper. Ik ben heel blij om opnieuw met hem samen te werken.”

De film is een bewerking van het boek Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska van schrijver Warren Zanes uit 2023. Het volgt Springsteen tijdens het maken van zijn zesde studioalbum. Met de plaat koos The Boss voor een compleet andere muzikale richting dan bij The River en Born in the U.S.A., die ervoor en erna uitkwamen. Op Nebraska staan naast de gelijknamige titelsong ook nummers als Atlantic City, Johnny 99 en Open All Night.