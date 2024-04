Bruce Springsteen tekent absentiebriefje tijdens optreden

Bruce Springsteen heeft tijdens een concert in San Francisco een absentiebriefje getekend voor een van zijn jonge fans. Beelden hiervan zijn op sociale media te zien.

De jonge fan stond vooraan in het publiek met een stuk karton waarop stond: ‘Niet naar school, teken je mijn briefje?’ Het concert van Springsteen was op zondag. Met zijn briefje vroeg de jonge fan toestemming om op maandag niet naar school te hoeven.

Springsteen tekende het absentiebriefje van zijn fan met een lach. Nadat hij het briefje had teruggegeven, gaf hij ook nog een luchtkus. Het aanwezige publiek gaf vervolgens een luid applaus. Het is niet duidelijk of de school waar de jonge fan naartoe gaat, het door Springsteen ondertekende briefje heeft geaccepteerd.

Het is niet de eerste keer dat Springsteen een dergelijk verzoek krijgt. In 2016 tekende hij ook al een absentiebriefje voor iemand tijdens een meet-and-greet in Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania.