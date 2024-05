Britney Spears verlaat hotel in ambulance na ruzie met vriend

Zangeres Britney Spears heeft woensdag een ruzie gehad met haar vriend, Paul Soliz. Dat meldt TMZ. Het incident vond plaats in hotel Chateau Marmont in Los Angeles.

Het koppel zou overlast hebben veroorzaakt in hun hotelkamer, terwijl zij aan het feesten en drinken waren. Op een gegeven moment ontstond er ruzie en zou er ook een fysieke schermutseling zijn geweest. Hierbij zou Britney gewond geraakt zijn aan haar been.

Uiteindelijk belde het hotel een ambulance, die de zangeres meenam naar het ziekenhuis. De 42-jarige Spears presenteerde in het najaar het boek The Woman in Me, waarin zij haar visie op haar carrière gaf en de tegenslagen die zij in haar leven meemaakte.