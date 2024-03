Bon Jovi kondigt nieuw album aan

De Amerikaanse rockband Bon Jovi komt weer met een nieuw album. De nieuwe plaat verschijnt op 7 juni, maakte frontman Jon Bon Jovi donderdag bekend. Tegelijkertijd bracht de band ook een nieuw nummer uit, genaamd Legendary.

Bon Jovi Forever is de opvolger van het album 2020, dat vier jaar geleden verscheen. Het is het zestiende studioalbum van de band, die al meer dan veertig jaar bestaat. Op het album staan twaalf nummers met titels als We Made It Look Easy, Living Proof en Waves.

In de aanloop naar het nieuwe album verschijnt dit jaar ook een documentaireserie over de Amerikaanse band. De afleveringen zijn vanaf eind april wereldwijd te zien bij onder meer Disney+.