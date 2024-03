Blake Lively heeft spijt van grapje over Catherine

Blake Lively betreurt dat ze vorige week op Instagram een grapje maakte over de Britse prinses Catherine. Nu duidelijk is dat de prinses aan kanker lijdt, voelt de Amerikaanse actrice zich erg beschaamd.

“Ik weet zeker dat het vandaag niemand iets kan schelen, maar ik wil hier toch iets over zeggen. Ik heb een ondoordachte post gemaakt over de ophef rond de ‘photoshopfail’ en oh man, ik schaam me daar nu diep voor”, schrijft Lively. “Het spijt me. Liefde en de beste wensen voor iedereen.”

In haar post verwees Lively naar de veelbesproken bewerkte foto van Catherine en haar gezin. De actrice had haar foto namelijk ook overduidelijk bewerkt om haar drankenmerk Betty Buzz te promoten.